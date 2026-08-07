Арсенал хочет подписать капитана Тоттенхэма Кристиана Ромеро

Один из лидеров Английской Премьер-лиги Арсенал начал серьезные попытки оформить трансфер капитана своего принципиального соперника — Тоттенхэма Кристиана Ромеро. По информации Даилй Маил, Микель Артета связался с представителями аргентинского защитника с целью решения проблем в оборонительной линии команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

ЧП в красной части Лондона произошло из-за травмы Вильяма Салиба. Стало известно, что игрок сборной Франции пропустит начало нового сезона Премьер-лиги из-за травмы спины, полученной в отборочном матче чемпионата мира 2026 года. В результате тренерский штаб вынужден принять радикальные меры для укрепления обороны.

Конкуренция в гонке за трансфер и покупатели

Несмотря на активные действия Арсенала, главным фаворитом в этой трансферной гонке считается Атлетико Мадрид. Диего Симеоне является давним поклонником своего соотечественника и в настоящее время работает над разгрузкой состава и сбором средств для предложения.

Сообщается, что испанский гранд ведет переговоры о продаже Маттео Руджери в Астон Виллу и Науэля Молины в Рому. Средства, вырученные от этих трансферов, планируется направить на финансирование первоначального предложения в размере 30 миллионов фунтов стерлингов за звезду Тоттенхэма.

Интерес итальянских клубов и позиция Тоттенхэма

Как сообщает Goal.com, один из грандов Серии А — Интер также активно участвует в этой борьбе. Хотя миланский клуб достиг соглашения с Тоттенхэмом о сумме трансфера в 34 миллиона фунтов стерлингов, окончательной договоренности по личным условиям футболиста пока нет.

В свою очередь, руководство Тоттенхэма уже успело достаточно укрепить линию обороны. Команда под руководством Роберто Де Дзерби подписала Яна Поля ван Хекке за 52 миллиона фунтов стерлингов, а также Маркоса Сенеси на правах свободного агента, что дает клубу возможность продать Ромеро.

Однако идея продажи своего капитана, особенно принципиальному сопернику в лице Арсенала, воспринимается как неприемлемая не только руководством клуба, но и болельщиками. Карьера Кристиана Ромеро в Тоттенхэме сопровождалась различными испытаниями, включая процессы восстановления после травм.