Барселона Будущее полузащитника Барселоны Марка Касадо стало одной из главных тем последнего трансферного окна. Переход футболиста пока зашел в тупик, поскольку каталонский клуб продолжает настаивать на высоких финансовых требованиях за своего воспитанника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Goal.com, в июле саудовский клуб «Аль-Хиляль» направил официальное предложение о переходе 22-летнего испанского футболиста. Однако руководство Барселоны сразу отклонило первоначальное предложение, и переговоры пока приостановлены.

Главное препятствие в трансфере и финансовые требования

В настоящее время основной причиной, мешающей достижению соглашения между клубами, является огромная разница в оценке игрока. Каталонцы требуют за воспитанника своей академии базовую сумму свыше 30 миллионов евро.

Как пишет издание «Мундо Депортиво», испанский гранд хочет, чтобы итоговая сумма сделки приблизилась к 40 миллионам евро. Однако саудовская сторона пока не готова выполнить столь высокие финансовые требования, поэтому клубы не могут прийти к общему знаменателю.

Личный контракт и интерес из Европы

Несмотря на сложности в переговорах между клубами, обсуждение условий личного контракта между Марком Касадо и «Аль-Хилялем» находится на очень продвинутой стадии. Между футболистом и саудовским клубом существует отличное взаимопонимание.

Тем не менее неопределенный статус полузащитника в Каталонии не оставляет без внимания ведущие европейские чемпионаты. Представители Английской Премьер-лиги, Серии А и Бундеслиги также внимательно следят за действиями талантливого футболиста.

По данным источника, звезда Барселоны положительно относится к варианту продолжения карьеры в сильных европейских лигах. Однако пока ни от английских, ни от итальянских, ни от немецких клубов в адрес каталонского клуба не поступало конкретных официальных предложений. На данный момент «Аль-Хиляль» остается единственным претендентом, представившим конкретное предложение по игроку.