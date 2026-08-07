Барселона требует 40 миллионов евро за Марка Касадо

·56·Спорт
Барселона требует 40 миллионов евро за Марка Касадо

Барселона Будущее полузащитника Барселоны Марка Касадо стало одной из главных тем последнего трансферного окна. Переход футболиста пока зашел в тупик, поскольку каталонский клуб продолжает настаивать на высоких финансовых требованиях за своего воспитанника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Goal.com, в июле саудовский клуб «Аль-Хиляль» направил официальное предложение о переходе 22-летнего испанского футболиста. Однако руководство Барселоны сразу отклонило первоначальное предложение, и переговоры пока приостановлены.

Главное препятствие в трансфере и финансовые требования

В настоящее время основной причиной, мешающей достижению соглашения между клубами, является огромная разница в оценке игрока. Каталонцы требуют за воспитанника своей академии базовую сумму свыше 30 миллионов евро.

Как пишет издание «Мундо Депортиво», испанский гранд хочет, чтобы итоговая сумма сделки приблизилась к 40 миллионам евро. Однако саудовская сторона пока не готова выполнить столь высокие финансовые требования, поэтому клубы не могут прийти к общему знаменателю.

Личный контракт и интерес из Европы

Несмотря на сложности в переговорах между клубами, обсуждение условий личного контракта между Марком Касадо и «Аль-Хилялем» находится на очень продвинутой стадии. Между футболистом и саудовским клубом существует отличное взаимопонимание.

Тем не менее неопределенный статус полузащитника в Каталонии не оставляет без внимания ведущие европейские чемпионаты. Представители Английской Премьер-лиги, Серии А и Бундеслиги также внимательно следят за действиями талантливого футболиста.

По данным источника, звезда Барселоны положительно относится к варианту продолжения карьеры в сильных европейских лигах. Однако пока ни от английских, ни от итальянских, ни от немецких клубов в адрес каталонского клуба не поступало конкретных официальных предложений. На данный момент «Аль-Хиляль» остается единственным претендентом, представившим конкретное предложение по игроку.

БарселонаМарк КасадоАль-ХиляльТрансферыЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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