Учёных поразило создание нового вируса с помощью искусственного интеллекта

·465·Мир
Учёных поразило создание нового вируса с помощью искусственного интеллекта

Учёные Стэнфордского университета с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создали новые бактериофаги, способные уничтожать бактерии Э. коли. Результаты исследования опубликованы в журнале Скиенке, о них также сообщили издания Станфорд Репорт и Те Гуардиан.

Для создания вирусов учёные использовали генеративную модель ИИ Эво 2. На основе бактериофага ФКс174 она разработала тысячи потенциальных геномов. Из примерно 300 вариантов, синтезированных в лаборатории, 16 подтвердили свою эффективность на практике. Эти фаги воздействовали на два разных штамма Э. коли и, как отмечается, значительно отличались от природных бактериофагов.

Исследование продемонстрировало, что искусственный интеллект способен создавать функциональные вирусные геномы. Однако учёные подчёркивают, что такую технологию нельзя применять для создания вирусов, способных причинить вред людям, животным или растениям.

Сообщается, что модель Эво 2 обучалась на генетических данных более 2 миллионов бактериофагов, а не на вирусах, поражающих людей и животных.

По мнению специалистов, в будущем эта технология может помочь в разработке новых лекарственных средств. Вместе с тем она делает ещё более актуальными вопросы биобезопасности и безопасного использования искусственного интеллекта.

Стэнфордский университетThe GuardianEvo 2Science
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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