«Я забеременела от ветра»: правда, стоящая за заявлением женщины

Необычный случай, произошедший в 2021 году в индонезийской провинции Западная Ява, вызвал широкий общественный резонанс. 25-летняя женщина по имени Сити Заинах рассказала, что после молитвы отдыхала дома, когда внезапно почувствовала, как в её тело проник сильный поток воздуха, после чего её живот быстро начал увеличиваться.

По словам женщины, всего через час у неё начались сильные схватки. Её доставили в ближайшее медицинское учреждение, где она родила здоровую девочку весом 2,9 килограмма.

Эта новость вскоре широко распространилась, и среди жителей деревни начали ходить различные слухи о колдовстве и других сверхъестественных явлениях. Чтобы прояснить ситуацию, местные полицейские и медицинские специалисты начали расследование.

Главный врач больницы Эман Сулаеман заявил, что с биологической точки зрения это была совершенно обычная беременность. По его объяснению, Сити Заинах столкнулась с редким в медицине состоянием, называемым «скрытой беременностью».

Специалисты отмечают, что в подобных ситуациях из-за гормональных или физиологических изменений, включая продолжающиеся менструации или почти незаметное увеличение живота, женщина может не подозревать о беременности вплоть до начала родов. Описанное женщиной «проникновение ветра в тело» сочли простым совпадением, совпавшим по времени с началом схваток.

В результате проведённого полицией расследования выяснилось, что за четыре месяца до этого Сити Заинах развелась со своим законным супругом. Врачи и правоохранительные органы подтвердили, что отцом ребёнка был именно её бывший муж.