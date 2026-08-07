Перейдёт ли Шомуродов в «Трабзонспор»? Президент «Башакшехир» сделал заявление

Клуб «Трабзонспор», поставивший перед собой большие и амбициозные цели в преддверии нового сезона турецкой Суперлиги, находится в центре внимания благодаря своей активности на трансферном рынке.

Трабзонский клуб, несмотря на выгодные предложения от европейских, американских и саудовских команд, подписавший 34-летнюю мировую звезду Мухаммада Салаха, покинувшего «Ливерпуль», теперь сосредоточил внимание на позиции центрального нападающего.

Турецкая пресса сообщает о серьёзном интересе «Трабзонспор» к форварду «Истанбул Башакшехир» Элдор Шомуродов, который в прошлом сезоне забил 22 гола и стал лучшим бомбардиром Суперлиги.

Признал ли президент «Башакшехир» наличие официального предложения?

Спортивный директор авторитетного турецкого портала 61саат.ком Хасан Тюнджел, чтобы прояснить слухи об этом трансфере, встретился с президентом клуба «Башакшехир» Го‘ксел Гюмюшдаг‘ и изучил ситуацию.

По словам инсайдера, руководитель стамбульского клуба сделал ожидаемое заявление:

«Элдор Шомуродов, безусловно, очень высококлассный футболист. По этому вопросу я лично поговорил с президентом «Башакшехир» Го‘ксел Гюмюшдог‘. Господин Гюмюшдог‘ сообщил, что от «Трабзонспор» пока не поступало ни официального обращения по поводу Шомуродов, ни запроса на встречу, ни трансферного предложения», — заявил Хасан Тюнджел.

План Фотих Текке и ценник в 15–20 миллионов евро

Большинство авторитетных источников подтверждают, что главный тренер «Трабзонспор» Фотих Текке очень хочет видеть в своей атакующей линии Шомуродов, забившего 22 гола в прошлом сезоне.

Трабзонский клуб работает над вариантом включения своего нападающего Умут Найир в сделку, чтобы облегчить этот трансфер с финансовой точки зрения.

В то же время после успешных выступлений на ЧМ у 31-летнего капитана сборной Узбекистана появились претенденты также из клубов Саудовской Аравии и России.

Финансовые требования «Башакшехир»:

В своё время «Башакшехир» потратил на трансфер Шомуродов в общей сложности 5,8 миллиона евро. Теперь руководство стамбульского клуба оценивает своего лучшего бомбардира как минимум в 15–20 миллионов евро и планирует получить значительную прибыль от этого трансфера.

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