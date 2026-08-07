Флагман Redmi К100 Pro Max: камера 200 MP и её возможности

Об этом сообщает Иксбт.ком .

Возможности камеры и технологии съёмки

Основной сенсор устройства позволяет делать снимки сверхвысокого разрешения — до 16 384 × 12 288 пикселей. Такое большое количество пикселей используется для 2- и 3-кратного приближения за счёт кадрирования непосредственно с матрицы. Redmi называет этот метод зумом без потери качества. Кроме того, смартфон оснащён перископическим модулем с 5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольной камерой на 50 MP с эквивалентным фокусным расстоянием 17 мм.

Все опубликованные на данный момент фотопримеры сделаны при дневном освещении, поэтому работа камеры в сложных условиях или при недостатке света пока остаётся неизвестной. Тем не менее кадры с фокусными расстояниями 17, 24, 48, 120 и 240 мм наглядно демонстрируют максимальные возможности устройства — 14-кратный зум.

Дисплей, аудио и аппаратная часть

Смартфон получит 6,9-дюймовый ОЛЭД-экран на основе нового люминесцентного материала М11. Частота обновления дисплея составляет 185 Hz, пиковая локальная яркость достигает 4500 нит, а охват цветового пространства БТ.2020 — 90 процентов. Для улучшения работы экрана установлен специальный чип обработки изображений AI Дисплай Чип Д2.

Аппаратной основой устройства станет процессор Snapdragon 8 Элите Ген 5 В-сериес. Аудиосистема разработана при участии Босе и обеспечивает звук в формате 2.1 с двумя широкополосными и одним отдельным низкочастотным динамиком. Смартфон также оснащён мощным вибромотором для тактильной обратной связи.

Аккумулятор и возможности зарядки

Для обеспечения надёжной автономности Redmi К100 Pro Max оснащается массивным аккумулятором ёмкостью 9070 мА·ч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 100 В и беспроводную зарядку мощностью 50 В. Интересно, что флагман может работать как внешний источник питания (Повер Банк) для других устройств: мощность обратной проводной зарядки составляет 27 Вс, а беспроводной версии — 22,5 В.