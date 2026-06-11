Спортсмен установил мировой рекорд, проплыв 120 метров на задержке дыхания

·17·Мир
Спортсмен установил мировой рекорд, проплыв 120 метров на задержке дыхания

Польский спортсмен достиг уникального результата в водных видах спорта, установив мировой рекорд, проплыв 120 метров под водой на одном дыхании.

Он преодолел эту дистанцию за 2 минуты 40 секунд без вдоха. Этот результат требует не только физической выносливости, но и высокого уровня психологической подготовки и контроля.

Спортсмен готовился к этому рекорду около полутора лет. В ходе тренировок он уделял особое внимание технике задержки дыхания, скорости передвижения под водой и выносливости.

Одним из самых примечательных аспектов является то, что всего за неделю до рекордной попытки он переболел бронхитом, но не изменил своего решения участвовать в соревнованиях. Это еще раз подчеркнуло его решимость и профессиональный подход.

Этот рекорд был зафиксирован как важное достижение в истории подводного спорта и привлек внимание многих любителей спорта.

Польша
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Асаубаева: Мою зарплату сократили в три раза, я обратилась к Президенту (видео)Асаубаева: Мою зарплату сократили в три раза, я обратилась к Президенту (видео)Сегодня, 08:08В Китае впервые успешно пересадили органы свиньи человекуВ Китае впервые успешно пересадили органы свиньи человекуСегодня, 07:54Находка под землей: кольцо, хранившее тайны вековНаходка под землей: кольцо, хранившее тайны вековВчера, 16:13В Турции потребовали пожизненного заключения для узбекистанца, зарезавшего свою женуВ Турции потребовали пожизненного заключения для узбекистанца, зарезавшего свою женуВчера, 15:59На Британских островах найден гигантский скорпион возрастом 415 миллионов летНа Британских островах найден гигантский скорпион возрастом 415 миллионов летВчера, 11:11В Мексике перед открытием ЧМ-2026 начались массовые протестыВ Мексике перед открытием ЧМ-2026 начались массовые протестыВчера, 10:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал