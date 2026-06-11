Спортсмен установил мировой рекорд, проплыв 120 метров на задержке дыхания

Польский спортсмен достиг уникального результата в водных видах спорта, установив мировой рекорд, проплыв 120 метров под водой на одном дыхании.

Он преодолел эту дистанцию за 2 минуты 40 секунд без вдоха. Этот результат требует не только физической выносливости, но и высокого уровня психологической подготовки и контроля.

Спортсмен готовился к этому рекорду около полутора лет. В ходе тренировок он уделял особое внимание технике задержки дыхания, скорости передвижения под водой и выносливости.

Одним из самых примечательных аспектов является то, что всего за неделю до рекордной попытки он переболел бронхитом, но не изменил своего решения участвовать в соревнованиях. Это еще раз подчеркнуло его решимость и профессиональный подход.

Этот рекорд был зафиксирован как важное достижение в истории подводного спорта и привлек внимание многих любителей спорта.