Из-за долга мужчина погиб после того, как на него вылили кипяток

·349·Мир
Из-за долга мужчина погиб после того, как на него вылили кипяток

В Санкт-Петербурге долг в размере 30 тысяч рублей стал причиной трагедии. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в жестоком убийстве своего знакомого из-за долгового вопроса. Об этом сообщили местные средства массовой информации со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

Согласно материалам следствия, преступление произошло в одной из квартир на проспекте Ветеранов. Как сообщается, подозреваемые заблокировали потерпевшему выход из комнаты и потребовали немедленно вернуть долг в размере 30 тысяч рублей.

По данным следствия, чтобы сломить сопротивление мужчины и заставить его заплатить, подозреваемые нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове и телу. После этого они облили потерпевшего кипятком, чтобы ещё больше его запугать.

В результате полученных тяжёлых травм и сильных ожогов мужчина скончался на месте происшествия. В интересах следствия личность погибшего, обстоятельства обнаружения тела, а также точное время смерти пока не разглашаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — умышленное убийство. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и степень участия каждого из фигурантов в преступлении.

Кроме того, в ближайшие дни суд, как ожидается, рассмотрит ходатайство следственных органов об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по данному уголовному делу продолжаются следственные действия.

Санкт-ПетербургРоссияСледственный комитет
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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