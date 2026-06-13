Премьер-министр Пакистана заявил о близости соглашения между США и Ираном

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сделал важное заявление по поводу переговоров между США и Ираном. По его словам, стороны как никогда близки к мирному соглашению.

Шариф подчеркнул, что процесс может завершиться в ближайшие 24 часа. Ожидается, что соглашение будет сначала подписано в электронном виде, а на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне.

Премьер-министр Пакистана поблагодарил США и Иран за усилия в переговорном процессе. Он выразил надежду, что это соглашение заложит основу для долгосрочного мира в регионе.