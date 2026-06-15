Хочет ли Швейцария ограничить численность населения 10 миллионами?

·36·Мир
Хочет ли Швейцария ограничить численность населения 10 миллионами?

В Швейцарии проводится референдум по инициативе об ограничении численности населения до 10 миллионов человек. Этот вопрос вызвал жаркие споры в политической жизни страны.

Сторонники инициативы считают, что рост населения усиливает нагрузку на транспорт, рынок жилья и природные ресурсы. Они подчеркивают, что это решение важно для экологической устойчивости.

Противники же утверждают, что такое ограничение может негативно сказаться на экономике, поскольку рынок труда Швейцарии во многом зависит от высококвалифицированных мигрантов.

Аналитики рассматривают этот референдум как часть растущих в Европе дискуссий по вопросам миграции и демографии.

ШвейцарияРеферендумДемографияМиграцияЭкономика
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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