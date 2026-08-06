Новая безопасность в школах: вход родителей на территорию школы будет ограничен

В школах Узбекистана поэтапно вводится новый порядок, направленный на обеспечение безопасности учащихся. Согласно ему, родители будут провожать детей в основном до контрольно-пропускного пункта или входной двери школы.

Вход в здание и на территорию школы будет осуществляться под контролем. В необходимых случаях родители смогут пройти внутрь с разрешения администрации школы.

В рамках новой системы образовательные учреждения будут оснащены камерами видеонаблюдения, тревожной кнопкой, устройствами контроля доступа и охранной сигнализацией. Кроме того, в школах планируется установить контрольно-пропускные пункты.

Эти меры направлены на ограничение бесконтрольного проникновения посторонних лиц на территорию школы и повышение возможностей для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.