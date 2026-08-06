Бразильский футболист Неймар устроил большой скандал после матча из-за оскорбительных высказываний

После победы "Сантос" над "Ремо" в Кубке Бразилии произошёл скандал с участием Неймар. Несмотря на выход своей команды в следующий раунд, после матча главным предметом обсуждения стало поведение футболиста по отношению к соперникам.

Неймар вышел на поле во втором тайме и отдал голевую передачу на победный гол Ронинй. После финального свистка, направляясь в раздевалку, он выкрикивал резкие слова в адрес футболистов "Ремо" и болельщиков на трибунах.

На видеозаписях видно, как Неймар кричал представителям команды соперника: "вы вылетели из турнира", — и танцевал. Эти действия вызвали ответную реакцию и обострили ситуацию в коридоре.

После скандала президент "Ремо" Антонио Карлос Тейшейра подверг Неймар резкой критике. Он заявил, что подобное поведение не подобает известному спортсмену, который должен быть примером для юных болельщиков, и назвал его "бродягой".