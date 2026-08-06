Россия остановила 20 тонн винограда из Узбекистана из-за опасного сорняка

·80·Общество
Россия остановила 20 тонн винограда из Узбекистана из-за опасного сорняка

Партия винограда весом 20,1 тонны, доставленная из Узбекистана в российскую Самару, прошла карантинный фитосанитарный контроль. В ходе проверки выяснилось, что среди винограда находился опасный сорняк, называемый повиликой.

Находка была подтверждена результатами специальной гербологической экспертизы, проведённой в самарском филиале учреждения "ВНИИЗЖ".

Повилика — паразитический сорняк, который обвивается вокруг расположенных рядом растений и наносит серьёзный ущерб их развитию. Если её семена попадут в почву, они могут распространиться на площади в несколько квадратных метров. Поэтому это растение контролируется как карантинный объект.

Россельхознадзор запретил продажу и выпуск заражённого винограда в обращение на территории России. Владелец груза должен будет вернуть продукцию или уничтожить её под контролем.

УзбекистанРоссияСамараРоссельхознадзор
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Результаты тестирования: 234 тысячи абитуриентов не смогли преодолеть порог в 56,7 баллаРезультаты тестирования: 234 тысячи абитуриентов не смогли преодолеть порог в 56,7 баллаСегодня, 10:51Сотрудник ДПС остановил Дурдону Курбанову — причина оказалась неожиданной… (видео)Сотрудник ДПС остановил Дурдону Курбанову — причина оказалась неожиданной… (видео)Сегодня, 08:59В Самарканде всех привлекло внимание видео, на котором пытавшийся скрыться водитель протащил сотрудника ДПСВ Самарканде всех привлекло внимание видео, на котором пытавшийся скрыться водитель протащил сотрудника ДПССегодня, 06:03На трубопроводе в Алмалыке произошёл прорывНа трубопроводе в Алмалыке произошёл прорывСегодня, 05:42У иностранного пассажира, ехавшего в «Кобальте», обнаружили более 2 килограммов опияУ иностранного пассажира, ехавшего в «Кобальте», обнаружили более 2 килограммов опияВчера, 22:593 тысячи долларов за 10 iPhone: таможенник задержан при получении денег3 тысячи долларов за 10 iPhone: таможенник задержан при получении денегВчера, 21:35
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Подарок арабского шейха узбекистанке вызвал бурные обсуждения в сети
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Незаконное строительство обошлось дорого
Незаконное строительство обошлось дорого
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Фергане во время хашара погиб сотрудник центра «Инсон»
В Фергане во время хашара погиб сотрудник центра «Инсон»