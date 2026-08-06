Россия остановила 20 тонн винограда из Узбекистана из-за опасного сорняка

Партия винограда весом 20,1 тонны, доставленная из Узбекистана в российскую Самару, прошла карантинный фитосанитарный контроль. В ходе проверки выяснилось, что среди винограда находился опасный сорняк, называемый повиликой.

Находка была подтверждена результатами специальной гербологической экспертизы, проведённой в самарском филиале учреждения "ВНИИЗЖ".

Повилика — паразитический сорняк, который обвивается вокруг расположенных рядом растений и наносит серьёзный ущерб их развитию. Если её семена попадут в почву, они могут распространиться на площади в несколько квадратных метров. Поэтому это растение контролируется как карантинный объект.

Россельхознадзор запретил продажу и выпуск заражённого винограда в обращение на территории России. Владелец груза должен будет вернуть продукцию или уничтожить её под контролем.