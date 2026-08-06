Подключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановлено

·33·Технологии
Подключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановлено

Власти американского штата Техас временно приостановили рассмотрение заявок на подключение новых дата-центров к общей энергосистеме. Как сообщает иксбт.ком, причиной стала потребность представителей отрасли в огромных объёмах мощности, превышающих даже рекордные показатели за всю историю энергосистемы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Губернатор штата Грег Эббот поручил Комиссии по коммунальным услугам и оператору энергосистемы ЭРКОТ тщательно проверить все текущие заявки до выдачи новых разрешений. Сейчас в очереди находится около 1800 проектов, примерно 90% из которых составляют именно дата-центры.

Риск рекордного дефицита энергии

По оценкам ЭРКОТ, этим проектам в совокупности может потребоваться до 474 ГВ мощности. Отмечается, что этот показатель значительно превышает максимальный рекорд потребления за всю историю энергосистемы Техаса.

Согласно новым правилам, теперь разработчики обязаны предоставлять подробные сведения о потреблении электроэнергии и воды, системах охлаждения, а также собственных источниках генерации. Кроме того, будут тщательно изучаться налоговые льготы, владельцы объектов и меры по снижению воздействия на местные сообщества.

Причины проверок и ограничения в сети

Усиление контроля стало результатом того, что из 377 компаний, которым аналитический орган направил запросы, ответили лишь 28. Власти сочли этого недостаточным для оценки будущей нагрузки. Проекты, не выполнившие требования, лишатся права на подключение к сети.

Тем не менее ограничения распространяются не на все объекты. В частности, из нового порядка исключены площадки, расположенные за пределами зоны обслуживания ЭРКОТ, а также объекты с собственной генерацией, которым не требуется подключение к общей сети.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах. Одни считают его слишком мягким, другие называют запоздалым шагом. Однако в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта, где важна оперативность, эти проверки могут значительно замедлить запуск крупных проектов.

ТехасДата-центрыERCOTЭнергетикаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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