В Самарканде всех привлекло внимание видео, на котором пытавшийся скрыться водитель протащил сотрудника ДПС
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В социальных сетях распространяется видео, на котором водитель «Spark» протащил сотрудника дорожно-патрульной службы своим автомобилем на несколько метров.
На кадрах видно, как сотрудник ДПС пытается остановить автомобиль, а водитель продолжает движение. В результате сотрудник некоторое время оказался повисшим на машине и был протащен.
Сообщается, что инцидент произошёл в Самарканде. Однако точное место происшествия, причина, по которой водитель пытался скрыться, а также получил ли сотрудник ДПС травмы, пока неизвестны.
Ответственные ведомства пока не дали официальных комментариев по этому поводу. Поэтому следует дождаться раскрытия всех подробностей произошедшего на видео.
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