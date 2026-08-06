В Самарканде всех привлекло внимание видео, на котором пытавшийся скрыться водитель протащил сотрудника ДПС

В социальных сетях распространяется видео, на котором водитель «Spark» протащил сотрудника дорожно-патрульной службы своим автомобилем на несколько метров.

На кадрах видно, как сотрудник ДПС пытается остановить автомобиль, а водитель продолжает движение. В результате сотрудник некоторое время оказался повисшим на машине и был протащен.

Сообщается, что инцидент произошёл в Самарканде. Однако точное место происшествия, причина, по которой водитель пытался скрыться, а также получил ли сотрудник ДПС травмы, пока неизвестны.

Ответственные ведомства пока не дали официальных комментариев по этому поводу. Поэтому следует дождаться раскрытия всех подробностей произошедшего на видео.