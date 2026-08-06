Видео, на котором Ислам Махачев сидит и шьёт свою одежду, удивило его поклонников (видео)

Видео с участием бойца UFC Ислама Махачева широко обсуждается в социальных сетях. На кадрах комментатор спрашивает спортсмена, чем он занят. Махачев отвечает, что шьёт свою рубашку.

Комментатор напоминает, что эту работу можно было бы поручить портному, и его услуги стоят всего 5 долларов. В ответ боец в шутливой форме говорит, что сейчас у него нет денег, а на следующей неделе они появятся.

«Я шью даже лучше портных, потому что научился этому у своей бабушки», — сказал Махачев.

Поклонникам понравились его простота и умение шить. Пользователи в комментариях похвалили бойца за то, что он самостоятелен не только в октагоне, но и в повседневной жизни.