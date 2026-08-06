На трубопроводе в Алмалыке произошёл прорыв

На трубопроводе, принадлежащем Алмалыкскому горно-металлургическому комбинату, произошёл прорыв. По данным информационной службы АГМК, происшествие было зафиксировано в 11:55.

Неисправность возникла на трубопроводе, ведущем от медно-обогатительной фабрики к хвостохранилищу. После поступления сообщения специалисты комбината прибыли на место происшествия и приступили к ремонтным работам.

Сообщается, что прорыв на трубопроводе был оперативно устранён. В настоящее время продолжаются работы по очистке территории, где произошло происшествие.

В АГМК пока не сообщили, что стало причиной прорыва трубопровода и какой ущерб был причинён в результате происшествия.