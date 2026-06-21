Трамп высказался о плате за проход через Ормузский пролив

·32·Мир
Трамп высказался о плате за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по вопросу грузоперевозок через Ормузский пролив.

По его словам, в период перемирия между США и Ираном, а также в течение 60-дневного процесса переговоров, тарифы за проход через Ормузский пролив вводиться не будут.

Однако Трамп подчеркнул, что если окончательное соглашение не будет достигнуто, плата за проход может быть установлена исключительно США и в интересах Вашингтона.

По его словам, такие платежи будут направлены на покрытие расходов США по обеспечению безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что США и Иран подписали меморандум о прекращении военного конфликта и достижении окончательного соглашения в течение 60 дней.

Дональд ТрампИранСШАОрмузский пролив
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Турции микроавтобус упал в овраг, 4 человека погиблиВ Турции микроавтобус упал в овраг, 4 человека погиблиСегодня, 14:18Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставкуПремьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставкуСегодня, 14:10Рождение котят у кота в Турции вызвало бурные обсуждения в сетиРождение котят у кота в Турции вызвало бурные обсуждения в сетиСегодня, 13:54Впервые за 94 года: в зоопарке Честера родился редкий зверьВпервые за 94 года: в зоопарке Честера родился редкий зверьСегодня, 13:41Арман Сарукян подарил девушке часы за 400 тысяч долларов (видео)Арман Сарукян подарил девушке часы за 400 тысяч долларов (видео)Сегодня, 13:27Жуткая лестница в Китае приводит туристов в трепетЖуткая лестница в Китае приводит туристов в трепетСегодня, 13:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Ученые в изумлении: под льдами Антарктиды обнаружена огромная загадочная структура
Ученые в изумлении: под льдами Антарктиды обнаружена огромная загадочная структура