Трамп высказался о плате за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по вопросу грузоперевозок через Ормузский пролив.

По его словам, в период перемирия между США и Ираном, а также в течение 60-дневного процесса переговоров, тарифы за проход через Ормузский пролив вводиться не будут.

Однако Трамп подчеркнул, что если окончательное соглашение не будет достигнуто, плата за проход может быть установлена исключительно США и в интересах Вашингтона.

По его словам, такие платежи будут направлены на покрытие расходов США по обеспечению безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что США и Иран подписали меморандум о прекращении военного конфликта и достижении окончательного соглашения в течение 60 дней.