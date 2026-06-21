Трамп высказался о плате за проход через Ормузский пролив
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Президент США Дональд Трамп сделал заявление по вопросу грузоперевозок через Ормузский пролив.
По его словам, в период перемирия между США и Ираном, а также в течение 60-дневного процесса переговоров, тарифы за проход через Ормузский пролив вводиться не будут.
Однако Трамп подчеркнул, что если окончательное соглашение не будет достигнуто, плата за проход может быть установлена исключительно США и в интересах Вашингтона.
По его словам, такие платежи будут направлены на покрытие расходов США по обеспечению безопасности в регионе.
Ранее сообщалось, что США и Иран подписали меморандум о прекращении военного конфликта и достижении окончательного соглашения в течение 60 дней.
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