Ян Диоманде вернулся к тренировкам РБ Лейпциг и прояснил слухи о трансфере

·52·Спорт
Ян Диоманде вернулся к тренировкам РБ Лейпциг и прояснил слухи о трансфере

В составе одного из лидеров Бундеслиги, РБ Лейпциг, произошли ожидаемые изменения. Как сообщает Goal.com, талантливый вингер команды Ян Диоманде после непродолжительной болезни вернулся к тренировкам в общей группе на предсезонном сборе в Австрии. Возвращение 19-летнего футболиста, привлекшего внимание европейских грандов яркими выступлениями в прошлом сезоне, стало важным шагом для немецкого клуба. Об этом сообщает .

Игрок сборной Кот-д’Ивуара отстал от команды из-за симптомов простуды по пути на летнюю базу. СМИ и социальные сети воспользовались его отсутствием и распространили сенсационные сообщения о том, что переход футболиста в Реал Мадрид уже согласован. Однако полное восстановление игрока и его прибытие на тренировочную базу в Зальфельдене временно сняли все вопросы.

Официальная реакция на трансферные слухи

Спортивный директор РБ Лейпциг Марсельььььььььььььььььь Шефер во время сбора пообщался с журналистами и подробно прокомментировал ситуацию вокруг Диоманде. По его словам, никаких соглашений о трансфере футболиста не достигнуто, а эти сообщения безосновательны. В разговоре с представителями СМИ во вторник Шефер резко осудил подобные заявления.

«Несколько дней назад некоторые люди, называющие себя трансферными экспертами, заявили, что сделка завершена. Но это совершенно не соответствует действительности. Ян связан с нами действующим контрактом и является нашим футболистом», — подчеркнул Марсельььььььььььььььььь Шефер.

Предсезонные планы и новый тренер

В прошлом сезоне Ян Диоманде был признан лучшим новичком года в Бундеслиге и внес огромный вклад в выход РБ Лейпциг в Лигу чемпионов. Он забил более 10 голов в 33 матчах чемпионата и сделал результативные передачи партнерам. Эти показатели также обеспечили ему номинацию на престижную премию Голден Бой 2026 года.

Под руководством главного тренера Мартина Демикелиса, возглавившего команду, футболист намерен продолжить прогрессировать. Вернувшийся к полноценным тренировкам молодой талант активно осваивает тактические схемы во время подготовки в Австрии. Это должно сыграть важную роль в обеспечении стабильности атакующей линии «быков» в новом сезоне.

Ян ДиомандеРБ ЛейпцигРеал МадридБундеслигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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