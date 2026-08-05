Почему беременность у слонов длится почти 2 года?

Слоны — одни из наземных животных с самым длительным периодом беременности. Согласно данным Национального зоопарка Смитсоновского института, беременность у азиатских слонов обычно длится 18–22 месяца.

Основная причина заключается в том, что детёныш слона ещё до рождения должен хорошо развиться. Слонёнок рождается с крупным мозгом и сложной нервной системой, поэтому плод в утробе матери развивается в течение длительного времени. После рождения он должен быть способен за короткое время встать на ноги и следовать за матерью.

При рождении слонёнок также имеет довольно крупные размеры. Например, новорождённые азиатские слоны обычно весят 80–158 килограммов. Слонёнок, родившийся в Национальном зоопарке Смитсоновского института в феврале 2026 года, появился на свет с весом 140 килограммов.

Ещё одна интересная особенность заключается в том, что самка слона рожает не каждый год. Интервал между родами обычно составляет 4–5 лет и зависит от наличия пищи, условий обитания и возможностей матери заботиться о детёныше.

Длительная беременность и большой промежуток между родами замедляют процесс размножения слонов. Поэтому восстановление популяции слонов также требует больше времени, чем у многих других животных.