Джефф Безос планирует продать акции Amazon на 4 миллиарда долларов

Основатель Amazon Джефф Безос подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) официальные документы о продаже 15 миллионов акций общей стоимостью около 4 миллиардов долларов. По данным иксбт.ком, крупные сделки будут проведены через Morgan Stanley в рамках предварительно утверждённого торгового плана Руле 10б5-1, принятого в ноябре 2025 года. Это первая крупная продажа акций предпринимателем с конца 2024 года. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Эта финансовая операция пришлась на важный период в истории компании: рыночная капитализация Amazon впервые превысила 3 триллиона долларов, и компания стала пятой в истории, достигшей этой отметки в мировом масштабе. Темпы роста акций корпорации ещё больше ускорились после публикации последнего квартального финансового отчёта, показатели которого превзошли ожидания рынка. С начала текущего года ценные бумаги Amazon подорожали примерно на 20 процентов, что значительно выше 12-процентного роста индекса С&П 500.

Финансовые успехи и инвестиции в искусственный интеллект

Согласно анализу последних финансовых показателей компании, во втором квартале общая выручка Amazon превысила 200 миллиардов долларов. При этом операционная прибыль выросла примерно на 43 процента и достигла 27 миллиардов долларов. Особенно высокие результаты показало подразделение AWS, отвечающее за облачные технологии: его выручка увеличилась на 37 процентов, превысив 42 миллиарда долларов. Это был самый высокий квартальный темп роста более чем за два года.

На фоне этих высоких показателей компания также объявила о планах дальнейшего развития инфраструктуры. Amazon повысила прогноз капитальных расходов на 2026 год с 200 до 220 миллиардов долларов. Дополнительные инвестиции планируется направить на строительство новых дата-центров, необходимых для сервисов искусственного интеллекта и современных облачных вычислительных систем.

Реакция рынка и статус акционера

После публикации новости о продаже акций Джеффом Безосом ценные бумаги Amazon подешевели более чем на 2 процента на утренних торгах. По словам экспертов, такое краткосрочное снижение, даже если сделка заранее запланирована и одобрена в соответствии с законом, является обычным явлением, регулярно наблюдаемым на рынках после крупных сделок инсайдеров.

Отмечается, что, несмотря на эти операции, Джефф Безос полностью сохраняет статус крупнейшего индивидуального акционера Amazon. Выставленные на продажу ценные бумаги входят в крупный пакет акций, которым предприниматель владеет с момента основания компании в 1994 году, и это не повлияет на его стратегическое влияние в корпорации.