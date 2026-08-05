Джефф Безос планирует продать акции Amazon на 4 миллиарда долларов

·39·Технологии
Джефф Безос планирует продать акции Amazon на 4 миллиарда долларов

Основатель Amazon Джефф Безос подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) официальные документы о продаже 15 миллионов акций общей стоимостью около 4 миллиардов долларов. По данным иксбт.ком, крупные сделки будут проведены через Morgan Stanley в рамках предварительно утверждённого торгового плана Руле 10б5-1, принятого в ноябре 2025 года. Это первая крупная продажа акций предпринимателем с конца 2024 года. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Эта финансовая операция пришлась на важный период в истории компании: рыночная капитализация Amazon впервые превысила 3 триллиона долларов, и компания стала пятой в истории, достигшей этой отметки в мировом масштабе. Темпы роста акций корпорации ещё больше ускорились после публикации последнего квартального финансового отчёта, показатели которого превзошли ожидания рынка. С начала текущего года ценные бумаги Amazon подорожали примерно на 20 процентов, что значительно выше 12-процентного роста индекса С&П 500.

Финансовые успехи и инвестиции в искусственный интеллект

Согласно анализу последних финансовых показателей компании, во втором квартале общая выручка Amazon превысила 200 миллиардов долларов. При этом операционная прибыль выросла примерно на 43 процента и достигла 27 миллиардов долларов. Особенно высокие результаты показало подразделение AWS, отвечающее за облачные технологии: его выручка увеличилась на 37 процентов, превысив 42 миллиарда долларов. Это был самый высокий квартальный темп роста более чем за два года.

На фоне этих высоких показателей компания также объявила о планах дальнейшего развития инфраструктуры. Amazon повысила прогноз капитальных расходов на 2026 год с 200 до 220 миллиардов долларов. Дополнительные инвестиции планируется направить на строительство новых дата-центров, необходимых для сервисов искусственного интеллекта и современных облачных вычислительных систем.

Реакция рынка и статус акционера

После публикации новости о продаже акций Джеффом Безосом ценные бумаги Amazon подешевели более чем на 2 процента на утренних торгах. По словам экспертов, такое краткосрочное снижение, даже если сделка заранее запланирована и одобрена в соответствии с законом, является обычным явлением, регулярно наблюдаемым на рынках после крупных сделок инсайдеров.

Отмечается, что, несмотря на эти операции, Джефф Безос полностью сохраняет статус крупнейшего индивидуального акционера Amazon. Выставленные на продажу ценные бумаги входят в крупный пакет акций, которым предприниматель владеет с момента основания компании в 1994 году, и это не повлияет на его стратегическое влияние в корпорации.

AmazonДжефф БезосАкцииБизнесТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по иску Министерства юстиции СШАOpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по иску Министерства юстиции СШАСегодня, 11:28SpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разSpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разСегодня, 10:50В Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрВ Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрСегодня, 09:22В Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВВ Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВСегодня, 08:50Подключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоПодключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоСегодня, 05:25Почему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиПочему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиСегодня, 03:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет