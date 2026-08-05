В приложении Дисней+ появится контент от авторов TikTok

·30·Технологии
В приложении Дисней+ появится контент от авторов TikTok

Компания Дисней начинает официальное сотрудничество с TikTok, чтобы добавить в стриминговое приложение Дисней+ видео, созданные фанатами. Эта инициатива считается важным шагом в борьбе современных стриминговых платформ и социальных сетей за внимание аудитории. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, компании сначала запустят пилотную программу в США, а в дальнейшем планируют расширить её на другие рынки. Согласно условиям сделки, фанатские видео из TikTok, посвящённые вселенным Пиксар, Марвел и Стар Варс, начнут показывать в ленте коротких видео стримингового сервиса Дисней+ — разделе «Вертс».

Новое партнёрство и планы в области искусственного интеллекта

В последние месяцы Дисней активно работает над увеличением объёма и разнообразия контента в своей ленте коротких видео. В конце прошлого года компания планировала инвестировать 1 миллиард долларов в рамках трёхлетнего лицензионного соглашения с OpenAI. Это должно было позволить пользователям создавать короткие видео с персонажами Дисней на платформе искусственного интеллекта Sora.

Однако эти планы не были реализованы после того, как OpenAI в марте неожиданно решила закрыть проект Sora. В этом контексте соглашение с TikTok стало логичным продолжением стратегии Дисней, поскольку другие стриминговые сервисы, такие как Netflix, HBO Max и Приме Видео, также конкурируют с социальными платформами за внимание аудитории.

Новые таланты и финансовые результаты

Соглашение показывает, что Дисней признаёт: создатели нового поколения сосредоточены именно в социальных сетях. Благодаря недавно запущенной программе Дисней Креатор Амбассадор Програм авторы TikTok получат доступ к богатой библиотеке контента медиагиганта. Кроме того, им будут доступны вознаграждения, возможности повысить заметность, эксклюзивные мероприятия и карьерный рост.

Подобные партнёрства уже заключались и ранее: например, такие сервисы, как Туби и Пеакок, сотрудничали с авторами TikTok при создании оригинального контента для своих платформ. Примечательно, что это объявление совпало с очередным периодом публикации финансовой отчётности Дисней.

Компания сообщила, что операционная прибыль от бизнеса подписочного видео по запросу (СВОД) выросла более чем вдвое — с 329 миллионов долларов годом ранее до 712 миллионов долларов. Кроме того, в рамках структурных изменений Дисней решила перевести бизнес потребительских товаров из подразделения Экспериенкес в подразделение Студиос.

DisneyTikTokСтримингТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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