Девушка, упавшая с 18-го этажа, чудом осталась жива

В Китае 20-летняя девушка выжила после падения с балкона жилого дома с 18-го этажа. Об этом сообщила газета Сут Чина Морнинг Пост.

Как сообщается, инцидент произошёл 12 июля около 4:00 утра. Девушка выпрыгнула с балкона после ссоры со своим парнем. Во время падения ветви деревьев замедлили скорость её падения, а приземление на кусты помогло ей выжить.

После происшествия парень немедленно отвёз её в больницу и первоначально оплатил 20 тысяч юаней (около 3 тысяч долларов США) за лечение.

Медицинское обследование показало, что девушка получила травмы головы, лёгких, печени и селезёнки, а также переломы таза, тазовой области и обеих ног. Она перенесла две хирургические операции.

Как сообщается, за два дня до происшествия девушка решила разорвать отношения с парнем и даже купила билет на поезд, чтобы вернуться в провинцию Юньнань. Однако после очередной ссоры, произошедшей 11 июля, парень забрал у неё удостоверение личности и мобильный телефон, а также запер дверь квартиры.

Об этом случае стало широко известно после того, как семья девушки обратилась через СМИ за помощью в оплате лечения. В 2022 году её матери диагностировали рак, и семья уже испытывала финансовые трудности.

К настоящему времени расходы на лечение превысили 100 тысяч юаней. Семья задолжала больнице, однако ей удалось собрать 90 тысяч юаней через онлайн-платформу для пожертвований.