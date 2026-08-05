Арсенал может столкнуться с серьезными рисками из-за трансфера Винисиуса Жуниора

·47·Спорт
Арсенал может столкнуться с серьезными рисками из-за трансфера Винисиуса Жуниора

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания звезды «Реал Мадрида» Винисиуса Жуниора, однако эксперты предупреждают, что этот трансфер может нарушить атмосферу в команде Микеля Артеты. «Канониры», успешно выступающие в английском чемпионате и демонстрирующие огромные амбиции на трансферном рынке, могут столкнуться из-за такой крупной сделки с серьезными финансовыми и социальными рисками. Об этом сообщает Goal.com.

В интервью БойлеСпортс бывший вратарь «Ньюкасл Юнайтед» Шей Гивен отметил, что сам факт выхода «Арсенала» на уровень, позволяющий интересоваться футболистом вроде Винисиуса Жуниора, свидетельствует о значительном росте статуса клуба. Однако трансферная сумма, зарплата и дополнительные бонусы, необходимые для переезда бразильского нападающего в Лондон, потребуют огромных финансовых затрат.

Рекордная стоимость и философия Артеты

По сообщениям СМИ, «Реал Мадрид» установил за своего лидера цену в 150 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, он наверняка станет самым дорогим приобретением в истории английской Премьер-лиги. При этом Микель Артета уделяет особое внимание сохранению в команде строгой дисциплины и духа единства.

За время работы Артета кардинально изменил клубную культуру, сделав ставку на командную работу, а не на статус отдельных звезд. Именно из-за этого принципа команду покинули такие известные футболисты, как Пьер-Эмерик Обамеянг, Алексис Санчес и Месут Озил, после чего был сформирован нынешний сплоченный коллектив.

Звезда большой сцены и командный дух

По мнению Шея Гивена, Винисиус Жуниор способен добавить «Арсеналу» качество мирового уровня в последней трети поля. Он является одним из главных героев побед «Реал Мадрида» в Лиге чемпионов и считается талантливым футболистом, способным проявить себя в самых ответственных матчах.

Тем не менее для тренера и руководства клуба сохранение атмосферы в раздевалке остается не менее приоритетной задачей, чем спортивная составляющая трансфера. Как приход бразильца повлияет на существующий финансовый баланс и общий настрой команды, пока остается главным вопросом.

АрсеналВинисиус ЖуниорМикель АртетаПремьер-лигаРеал Мадрид
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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