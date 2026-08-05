Атмосфера Плутона начала сжиматься: зафиксировано падение давления

Атмосфера Плутона после периода расширения перешла в фазу сжатия, сообщает иксбт.ком. Планетологи, опираясь на наблюдения последних лет, обнаружили значительное снижение давления в газовой оболочке карликовой планеты, что вызвало большой интерес научного сообщества. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Группа исследователей под руководством планетолога Аманды Сикафуз проанализировала 10 случаев покрытия Плутоном звёзд, зафиксированных в период с 2017 по 2023 год. Согласно результатам, с 2022 года давление в газовой оболочке начало снижаться.

Показатели снижения атмосферного давления

По расчётам специалистов, снижение давления в верхней атмосфере без учёта нижних слоёв составило около 7%. Если учитывать туман и пыль в нижних слоях, показатель достигает 16%.

Для справки: с 2015 года, когда космический аппарат New Horizons пролетел мимо Плутона, и до 2021 года давление в атмосфере сохранялось на стабильном уровне. Атмосфера Плутона почти полностью состоит из азота, а также содержит примеси метана и монооксида углерода. Она поддерживается за счёт сублимации поверхностных льдов.

Методы наблюдений и прогнозы на будущее

Из-за вытянутой орбиты карликовой планеты и значительного наклона её оси количество солнечного излучения меняется на протяжении её 248-летнего местного года. Сейчас рядом с Плутоном нет ни одного космического аппарата, поэтому все данные получают с помощью наблюдений покрытий звёзд наземными телескопами.

Исследователи подчёркивают, что выявленную тенденцию к снижению необходимо подтвердить дополнительными наблюдениями. Однако уже полученные данные открывают уникальную возможность отслеживать сезонные изменения в атмосфере карликовой планеты в режиме реального времени.