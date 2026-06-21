Женщина с четырьмя ногами: удивительный факт из истории

Да, это фото — правда. И женщина на нем — абсолютно реальный человек. Джозефина Мертл Корбин родилась в 1868 году в США и стала одним из самых известных людей в истории медицины с редкой аномалией, называемой «дипигией» (дипйгус).

При этом состоянии таз и ноги развиваются по типу близнецов. В результате Корбин родилась с четырьмя ногами. Две маленькие ноги посередине фактически принадлежали недоразвитому близнецу, в то время как передвигалась она в основном с помощью двух внешних, крепких ног.

Благодаря своей необычной внешности Мертл Корбин участвовала в знаменитых цирковых шоу и обрела большую славу. Несмотря на это, она вела обычную жизнь: вышла замуж и родила пятерых здоровых детей.

Она скончалась в 1928 году в возрасте 59 лет. Это фото не является продуктом искусственного интеллекта, а представляет собой подлинный исторический архивный снимок той эпохи.