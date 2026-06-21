Поезд с флагом Узбекистана в Нью-Йорке удивил многих (видео)

·1·Мир
Поезд с флагом Узбекистана в Нью-Йорке удивил многих (видео)

В социальных сетях широко распространяются видео, на которых один из поездов нью-йоркского метро оформлен в тематике Узбекистана.

На кадрах видно, что внешний вид поезда украшен государственным флагом Узбекистана и элементами в национальных цветах — голубом, белом и зеленом.

Этот необычный дизайн привлек внимание пользователей интернета и вызвал множество положительных отзывов.

В частности, узбекистанцы, проживающие за рубежом, пишут, что вид флага своей страны в Нью-Йорке, одном из самых известных городов мира, принес им особую гордость и радость.

В социальных сетях оставляют различные комментарии к этому событию. Многие расценивают это как еще одно яркое проявление авторитета и признания Узбекистана на международной арене.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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