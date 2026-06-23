В канадском руднике нашли воду возрастом два миллиарда лет

В одном из глубоких рудников Канады ученые обнаружили уникальную находку, имеющую огромное значение для науки. Исследователи сообщили, что в руднике Кидд-Крик, расположенном в провинции Онтарио, был найден образец воды, который оставался изолированным от внешней среды примерно два миллиарда лет.

Согласно данным, вода была извлечена с глубины почти трех километров. Научный анализ показал, что эта жидкость миллиарды лет оставалась «запертой» в горных породах и не имела никакого контакта с атмосферой.

Для определения возраста воды специалисты изучили содержащиеся в ней благородные газы, такие как гелий, неон, аргон и ксенон. Именно эти элементы позволили ученым рассчитать, как долго вода находилась в закрытой среде.

Еще одним аспектом, который удивил исследователей, стал очень соленый состав воды. Отмечается, что содержание соли в ней в десять раз выше, чем в морской воде. Также сообщается, что вода имеет специфический горький вкус и сильный запах серы.

Самое интересное, что в этой древней воде были обнаружены признаки жизни. Ученые зафиксировали наличие микроорганизмов и предполагают, что они могли выживать без солнечного света за счет химических процессов между минералами и водой.

Специалисты оценивают это открытие как своеобразную «капсулу времени», дающую информацию о далеком прошлом планеты Земля. Ее изучение может помочь понять, как формировалась жизнь в подземной среде и в каких условиях микроорганизмы выживали на протяжении миллиардов лет.