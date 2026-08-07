Ювентус близок к подписанию Джона Лукуми

Туринский «Ювентус» достиг договорённости о трансфере центрального защитника «Болоньи» Джона Лукуми. Как сообщает Goal.com, колумбийский футболист согласовал условия личного контракта с туринским грандом и одобрил пятилетнее соглашение. Теперь сторонам предстоит провести финальные переговоры о сумме трансфера. Об этом Goal.com сообщает .

В борьбе за трансфер «Ювентусу» удалось опередить ряд грандов английской Премьер-лиги. В частности, интерес к защитнику проявляли «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Однако Джон Лукуми поставил в приоритет продолжение карьеры именно в туринской команде.

Спортивный проект оказался важнее финансовых предложений

По информации Туттоспорт, футболист отклонил значительно более выгодные финансовые предложения от других команд. В частности, «Ноттингем Форест» был готов платить ему примерно на 1 миллион евро больше чистыми в год. Несмотря на это, защитник выбрал пятилетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год без учёта бонусов.

Решающую роль в решении колумбийского футболиста сыграли настойчивость руководства «Ювентуса» и спортивный проект клуба. Возможность выступать в европейских турнирах, играть в составе гранда и продолжить карьеру в Серии А оказалась для него важнее финансовой выгоды.

Взлёт Лукуми и сумма трансфера

Авторитет Джона Лукуми резко вырос после его уверенной игры на последних крупных международных турнирах. В частности, внимание специалистов привлекло то, как он нейтрализовал Криштиану Роналду в одном из важных матчей группового этапа. Эти яркие выступления не остались незамеченными главным тренером «Ювентуса» Лучано Спаллетти, который сделал футболиста главной целью для усиления линии обороны.

«Болонья» защищала своего лидера пунктом об отступных в размере 28 миллионов евро, срок действия которого истёк в середине июля. В настоящее время клуб оценивает центрального защитника минимум в 25 миллионов евро, однако из-за контрактной ситуации футболиста финальное соглашение между командами согласовывается особенно тщательно.