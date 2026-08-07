Правительство Великобритании обсуждает смягчение планов по продажам электромобилей

Правительство Великобритании готовится начать специальную процедуру пересмотра, чтобы рассмотреть вопрос о смягчении обязательных целевых показателей продаж автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ЗЭВ) на 2027–2035 годы. Этот важный шаг направлен на снижение финансового давления на автопроизводителей и сохранение рабочих мест в стране. Об этом сообщает .

Ожидается, что в обсуждении, рассчитанном на шесть недель, примут участие автоконцерны, отраслевые эксперты и другие заинтересованные стороны. В правительственных кругах выражают обеспокоенность тем, что строгие требования мандата ЗЭВ могут негативно повлиять на устойчивость брендов на рынке и поставить под угрозу рабочие места.

Строгие планы и реалии рынка

Согласно мандату ЗЭВ, введённому в 2024 году, доля электромобилей в продажах в том году должна была составить 22%. В 2025 году этот показатель достиг 28%, а в текущем году — 33%. Рубеж в 38%, установленный на следующий год, станет первым этапом, которого может коснуться этот пересмотр.

Затем показатели должны резко вырасти: до 52% в 2028 году, 66% в 2029-м и 80% в 2030-м. Согласно действующему плану, к 2035 году все новые продаваемые автомобили должны полностью соответствовать стандарту нулевых выбросов. Однако представители автоиндустрии продолжают заявлять, что достичь этих целей в установленные сроки невозможно.

Позиция отрасли и новые условия

По данным Общества автопроизводителей и продавцов, хотя продажи электромобилей выросли на 44,5% по сравнению с июлем прошлого года, общая доля в текущем году всё ещё составляет не каждую третью требуемую машину, а лишь каждую четвёртую. Это указывает на необходимость пересмотра действующей политики.

Ранее по итогам первого пересмотра мандата ЗЭВ штрафы за автомобили, не соответствующие стандарту нулевых выбросов, были снижены с 15 000 до 12 000 фунтов стерлингов. Кроме того, было подтверждено разрешение продавать гибридные автомобили до 2035 года вместо 2030-го, а мелкосерийным производителям предоставили дополнительные льготы.

Правительство заявило, что по итогам нового пересмотра все варианты останутся на рассмотрении: возможны как небольшие изменения, так и полный отказ от каких-либо корректировок. Тем не менее традиционные автопроизводители, вероятно, встретят эту инициативу положительно, поскольку получат возможность защитить свои позиции.