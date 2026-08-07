Как звезда «Барселоны» Ламин Ямаль проводит отпуск в Колумбии

·132·Спорт
Как звезда «Барселоны» Ламин Ямаль проводит отпуск в Колумбии

После успешного сезона в составе сборной Испании и насыщенного летнего отпуска «Барселоны» нападающий Ламин Ямаль привлёк внимание болельщиков во время путешествия по Южной Америке. Как сообщает Goal.com, футболист проводит время в Колумбии в компании известных артистов и контент-мейкеров, знакомясь с местной культурой. Об этом Goal.com сообщает .

Молодой талант, который содержательно проводит летние каникулы, посетил знаменитый район Комуна 13 в колумбийском городе Медельин. Во время поездки его сопровождал популярный местный контент-мейкер Весткол, познакомивший футболиста с достопримечательностями города.

Выступление на сцене и культурные мероприятия

Во время прогулок по улицам Медельина внимание привлекло то, что футболист надел официальную жёлто-сине-красную форму сборной Колумбии. После этого они посетили бесплатный концерт под открытым небом, организованный популярным певцом Райаном Кастро.

Во время концерта Ламин Ямаль неожиданно вышел на сцену, танцевал и пел под популярный трек певца «Эл Ритмо куе нос уне». Это было тепло встречено тысячами поклонников, собравшихся на мероприятии, и широко обсуждалось в социальных сетях.

Во время этой поездки в Южную Америку футболист не ограничился музыкальными вечерами: он также знакомился с административными центрами региона и его культурным наследием. В частности, Ямаль посетил административный центр «Ла-Альпухарра», где расположено правительство департамента Антьокия.

Во время визита футболист встретился с официальными представителями города, включая мэра Федерико Гутьерреса, и сфотографировался на память. Кроме того, Ямаль посетил знаменитый местный фестиваль Фериа де лас Флорес и другие культурные мероприятия, ближе познакомившись с богатым наследием региона.

Незабываемый летний отпуск Ламина Ямаля в Колумбии подходит к концу, и вскоре он готовится вернуться к европейскому футболу. Талантливый вингер завершает путешествия и готовится к насыщенному календарю в составе клуба перед началом нового сезона.

Ламин ЯмальБарселонаКолумбияФутболТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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