Человечность тайского водителя поразила многих

В Таиланде водитель такси отказался брать плату за проезд с пассажирки из России. Причиной этого стало ужасное убийство российских брата и сестры, произошедшее недавно в стране.

Водитель совершенно бесплатно довёз женщину до указанного места, выразил ей свои соболезнования и сказал, что глубоко сожалеет о случившейся трагедии. Его человечность вызвала широкое обсуждение в социальных сетях.

Напомним, 26 июля 22-летняя Диана Назимова и её 17-летний брат Роман Назимов пропали без вести. Вскоре выяснилось, что они были убиты двумя местными преступниками с целью завладеть их мотоциклом. Правоохранительные органы задержали подозреваемых и сообщили, что те признались в совершении преступления.

После этой трагедии премьер-министр Таиланда официально извинился перед иностранными туристами и подчеркнул, что будут приняты необходимые меры для усиления безопасности туристов в стране.