Суд США оштрафовал Meta за безопасность детей

Суд американского штата Нью-Мексико в четверг постановил взыскать с Meta дополнительный штраф в размере 567 миллионов долларов по делу о вредном воздействии социальных сетей и вызываемой ими зависимости. Это решение стало важным шагом в масштабном судебном процессе, направленном на обеспечение безопасности несовершеннолетних и привлечение технологических гигантов к ответственности. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, с учётом штрафа в размере 375 миллионов долларов, назначенного в марте, общая сумма, которую должна выплатить компания, достигла 942 миллионов долларов. Суд также потребовал существенно изменить порядок работы платформ Meta на территории штата.

Новые ограничения для платформ

Согласно решению суда, компания обязана прекратить отображать количество лайков в своих сетях либо показывать его только с разрешения родителя или опекуна. Кроме того, для несовершеннолетних пользователей в штате пуш-уведомления должны временно отключаться с 22:00 до 07:00.

Помимо этого, время использования социальных сетей подростками ограничивается 90 часами в месяц. Это составляет примерно три часа в день. В решении суда отмечается, что многие жители Нью-Мексико сталкиваются из-за продуктов Meta с риском сексуальной эксплуатации, нарушением образовательного процесса и проблемами с психическим здоровьем.

Позиции сторон и судебные разбирательства

Хотя судья признал, что Meta не является единственной причиной кризиса психического здоровья среди молодёжи штата, он подчеркнул, что её платформы играют в этом процессе важную роль. Судья заявил, что компания создала серьёзную угрозу общественной безопасности в штате и обязана устранить её последствия.

По словам генерального прокурора Нью-Мексико Рауля Торреса, Meta на протяжении многих лет знала, что её платформы вредят детям, но ставила прибыль и показатели вовлечённости выше безопасности. В ответ представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания подаст апелляцию.

Это решение суда последовало за другим процессом, который состоялся в марте в Лос-Анджелесе и был связан с осуждением вызывающих зависимость свойств социальных сетей. В настоящее время Meta также сталкивается с рядом исков в других регионах США, включая масштабное дело, объединяющее 33 штата.