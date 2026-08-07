Челси резко сокращает состав: Хаби Алонсо расстаётся с 16 футболистами

Английский клуб «Челси» столкнулся с серьёзной кадровой проблемой перед сезоном-2026/27: за 25 дней до закрытия летнего трансферного окна число футболистов основного состава достигло 41. Перед новым главным тренером клуба Хаби Алонсо стоит масштабная задача — радикально обновить команду и расстаться с лишними игроками. Об этом сообщает Goal.com.

То, что лондонцы в этом сезоне не будут участвовать в еврокубках, ещё больше осложняет задачу по сохранению и без того раздутого состава. С учётом этого руководство и тренерский штаб планируют в ближайшие недели оптимизировать состав за счёт продажи или аренды футболистов.

Планы по оптимизации состава

В последние годы на стадионе «Стэмфорд Бридж» подобные ситуации стали привычными. Хотя правила английской Премьер-лиги предоставляют особые послабления игрокам младше 21 года и воспитанникам клубной академии, упрощая их регистрацию, специалисты считают, что работа с таким количеством футболистов негативно скажется на стабильности команды.

Как сообщает BBC, испанский тренер Хаби Алонсо намерен сократить число игроков основного состава до 25. Это означает, что до начала сентября команду должны покинуть или перейти в другие клубы ровно 16 футболистов.

Новые правила и решение проблемы

Напомним, что в прошлом «Челси» сталкивался с трудностями в ситуациях, связанных с такими игроками, как Рахим Стерлинг и Аксель Дисаси, которых тренировались отдельно от основной команды и публично называли «бомбовой группой». Впоследствии ФИФА официально запретила подобную практику.

В настоящее время ведущие клубы мира вынуждены решать такие проблемные ситуации исключительно посредством прямой продажи игроков или их аренды. Тренерский штаб во главе с Хаби Алонсо также действует в рамках этих правил и стремится создать в команде здоровую конкурентную среду до начала сезона.