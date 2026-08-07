Медвежонок стал новой звездой Рилс

·186·Мир
Медвежонок стал новой звездой Рилс

Один из медвежат, которых заботливо выращивает семья, проживающая в США, стал настоящей звездой социальных сетей. На распространившемся в интернете видео медвежонок беззаботно плавает в бассейне во дворе и весело играет с куклой-русалкой.

Как выяснилось, семья ухаживает за несколькими медведями. Для них на просторном дворе оборудованы бассейн, различные игрушки и специальная зона для отдыха. Видеозаписи повседневной жизни медвежат регулярно публикуются в социальных сетях.

Забавные кадры за короткое время привлекли внимание миллионов пользователей и широко распространились на платформе Рилс. В комментариях многие пользователи восхищаются игривостью и милыми повадками медвежонка, называя его очередным любимцем интернета.

СШАReels
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сенсатсия на Ближнем Востоке: Туркия, Саудия и Пакистан создали «Мусулманское НАТО»!Сенсатсия на Ближнем Востоке: Туркия, Саудия и Пакистан создали «Мусулманское НАТО»!Сегодня, 21:20Заявление Дмитрий Кулеба: украинцы должны готовиться к трудным временамЗаявление Дмитрий Кулеба: украинцы должны готовиться к трудным временамСегодня, 21:14ДТП в Китае потрясло: автомобиль повис на скальной стенеДТП в Китае потрясло: автомобиль повис на скальной стенеСегодня, 21:13Визит в «БелОМО»: секреты мощного натовского бинокля, вручённого ЛукашенкоВизит в «БелОМО»: секреты мощного натовского бинокля, вручённого ЛукашенкоСегодня, 21:08В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утятВ реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утятСегодня, 20:52Неожиданный источник дохода: зарабатывает миллионы на сплетняхНеожиданный источник дохода: зарабатывает миллионы на сплетняхСегодня, 20:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов