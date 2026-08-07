Медвежонок стал новой звездой Рилс

Один из медвежат, которых заботливо выращивает семья, проживающая в США, стал настоящей звездой социальных сетей. На распространившемся в интернете видео медвежонок беззаботно плавает в бассейне во дворе и весело играет с куклой-русалкой.

Как выяснилось, семья ухаживает за несколькими медведями. Для них на просторном дворе оборудованы бассейн, различные игрушки и специальная зона для отдыха. Видеозаписи повседневной жизни медвежат регулярно публикуются в социальных сетях.

Забавные кадры за короткое время привлекли внимание миллионов пользователей и широко распространились на платформе Рилс. В комментариях многие пользователи восхищаются игривостью и милыми повадками медвежонка, называя его очередным любимцем интернета.