90 тысяч сумов за обычную воду и Мунтаин Дев: корейский блогер выразил недовольство

Корейский путешественник и видеоблогер с 36,8 тыс. подписчиков во время проживания в популярной ташкентской гостинице «О‘збекистон» купил в магазине рядом с отелем напиток Мунтаин Дев и 1 литр обычной воды. По его словам, поскольку на товарах не были указаны цены, узнать стоимость покупки заранее было невозможно.

Блогер сообщил, что чек ему не нужен, и оплатил покупку банковской картой. Однако после выхода из магазина на его телефон пришло уведомление о списании 13 тыс. корейских вон (примерно 90 тыс. сумов). По его словам, обычная цена таких напитков составляет около 15–20 тыс. сумов. После этого он выразил продавцу недовольство, и излишне списанные средства были возвращены в полном объёме.

Видео с этим инцидентом набрало более 2,3 млн просмотров на странице блогера в социальной сети и вызвало широкое обсуждение. Видео быстро распространилось и в Узбекистане. Многие пользователи интернета извинились перед блогером и пригласили его вновь посетить различные города и достопримечательности нашей страны.

Позже блогер сообщил, что получил сообщение с извинениями и от представителей туристической отрасли Узбекистана. Также ему предложили ознакомительную поездку продолжительностью 7 ночей и 8 дней с оплатой авиабилетов и всех расходов на путешествие. Ожидается, что благодаря этой инициативе гость сможет ближе познакомиться с туристическим потенциалом страны и её гостеприимством.