Тревожная ситуация в Токио: в школе произошел пожар

В одной из школ, расположенных в центре столицы Японии, Токио, произошел неожиданный пожар. Сообщается, что возгорание началось в музыкальном классе, и за короткое время дым распространился по всему этажу.

Около 300 учеников и учителей, находившихся в школе во время происшествия, были оперативно эвакуированы. Благодаря быстрым действиям экстренных служб удалось избежать большой трагедии. Тем не менее, сообщается, что 5 человек получили легкие травмы.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки или короткое замыкание. В настоящее время специалисты проводят следственные действия на месте происшествия для установления точных причин возгорания.

Этот инцидент еще раз напомнил о том, насколько важно строго соблюдать правила безопасности в образовательных учреждениях.