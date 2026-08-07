Дурдона Курбонова разместила на своей странице фотографии из детства (фото)

Актриса Дурдона Курбонова поделилась со своими подписчиками в Instagram несколькими фотографиями, сделанными в детстве. Под снимками она оставила шутливый комментарий: «Кто эта сладкая девочка?»

Этот пост актрисы за короткое время привлёк внимание поклонников и вызвал активное обсуждение в комментариях. Многие отметили, что Дурдона Курбонова уже в детстве была очень милой и красивой.

Некоторые подписчики также написали, что внешность актрисы в детстве почти не отличается от её нынешнего облика, отметив, что с годами её лицо практически не изменилось. Искренние фотографии были тепло встречены поклонниками и собрали множество добрых комментариев и пожеланий.