Глава Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапия решительно заявил, что не будет оказывать никакого давления на капитана сборной страны Лионелья Месси по поводу его участия в Кубке Америки-2028. На фоне активных обсуждений среди болельщиков и экспертов будущего 39-летнего нападающего в национальной команде руководство полностью оставило окончательное решение за самим футболистом. Об этом сообщает Goal.com.

По данным Goal.com, в интервью телеканалу ТйК Спортс Клаудио Тапия заявил, что Лионель Месси сам решит свою судьбу и получит для этого достаточно времени. Международное будущее опытного футболиста после чемпионата мира-2026 пока остается неопределенным, поскольку он привык подходить к каждому турниру отдельно.

Лидерство на чемпионате мира и его значение

Месси вышел на поле на чемпионате мира-2026 в качестве настоящего лидера сборной Аргентины. По ходу турнира он записал на свой счет 8 голов и 4 результативные передачи, доведя команду до финала. Хотя в решающем матче аргентинцы уступили сборной Испании со счетом 0:1 после единственного гола Феррана Торреса, игра нападающего получила высокую оценку.

Тапия высоко оценил действия опытного футболиста на поле и его важную роль в раздевалке, отдельно отметив, что, несмотря на возраст, Месси всегда был опорой команды. По словам функционера, даже перед победой в 2022 году никто не знал наверняка, сыграет ли он на чемпионате мира-2026, однако на том турнире Месси смог продемонстрировать одну из лучших игр в своей карьере.

Рекорды легендарного футболиста

Капитан клуба « Интер Майами » добился выдающихся результатов в составе сборной Аргентины за 21 год. В национальной команде он провел рекордные 207 матчей и забил 125 голов. Кроме того, в его активе главные трофеи Кубка Америки-2021 и Кубка Америки-2024, а также чемпионата мира-2022.

Хотя с возрастом происходят естественные физические изменения, уникальное техническое мастерство Месси и его понимание игры по-прежнему делают его одним из самых опасных футболистов на поле. Его стиль игры со временем изменился и адаптировался к статусу опытного игрока, однако он не утратил способности приносить результат в решающие моменты.