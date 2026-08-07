Дерби Италии: Керим Алайбегович может дебютировать за «Ювентус»

Итальянские клубы проведут матч в рамках предсезонной подготовки в Перте. Это противостояние имеет особое значение для болельщиков: ожидается, что новый талант туринской команды Керим Алайбегович выйдет на поле. Как сообщает Sky, молодой босниец может начать игру в основном составе или появиться на замену и продемонстрировать свои способности. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным источников, перспективный вингер 2007 года рождения перешёл в «Ювентус» за 30 миллионов евро, а соглашение также предусматривает дополнительные выплаты и бонусы. Ожидается, что главный тренер Лучано Спаллетти использует в предстоящем матче свою традиционную тактическую схему 4-2-3-1. В составе, победившем в предыдущем матче против «Челси», вероятны несколько изменений.

Изменения в составе и тактические планы

Согласно предполагаемому стартовому составу команды, ворота будет защищать Микеле Ди Грегорио. На флангах обороны, как ожидается, сыграют Пьер Калюлю и Андреа Камбьязо, а в центре выйдет пара Бремер — Тён Копмейнерс. В опорной зоне полузащиты расположатся Мануэль Локателли и Дуглас Луис.

В атаке молодому таланту Кериму Алайбеговичу, как ожидается, помогут Уэстон Маккенни и Франсишку Консейсау. На позиции центрального нападающего Джонатан Дэвид близок к выходу в стартовом составе, конкурируя с Рандалем Коло Муани. Эти изменения станут важным шагом для главного тренера в проверке новых идей.

Мнение Сергея Барбареза

Главный тренер сборной Боснии и Hzеговины Сергей Барбарез в интервью Gazzetta делло Sport высоко оценил переход молодого футболиста. По его словам, переход в топ-клуб вроде «Ювентуса» — огромное достижение в карьере игрока и заслуженная награда за его труд.

В своём заявлении Барбарез отметил:

Керим считается одним из самых талантливых молодых игроков в нашей стране.

Он обладает выдающейся техникой, большой уверенностью в обращении с мячом и менталитетом, необходимым для того, чтобы стать чемпионом.

Его главное преимущество — сильная жажда каждый день учиться и развиваться.

По мнению тренера, футболисту важно сохранять терпение и регулярно работать, поскольку он ещё молод. Если Керим сохранит спокойствие и концентрацию, нет сомнений, что он станет незаменимым игроком для Лучано Спаллетти.