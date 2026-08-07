Касперский: сообщается, что китайские хакеры атаковали государственные органы Узбекистана

·85·Узбекистан
Касперский: сообщается, что китайские хакеры атаковали государственные органы Узбекистана

По данным специалистов Kaspersky, китайскоязычные киберпреступники с 2025 года осуществляют кибератаки на государственные органы Узбекистана и ещё ряда стран.

Согласно имеющейся информации, атаки направлены не только против государственных учреждений, но и на деятельность министерств, правоохранительных органов, а также систем образования и здравоохранения.

По словам специалистов по кибербезопасности, злоумышленники использовали вредоносные программы под названиями OctLurk и SilkLurk. Эти программы позволяли похищать пароли пользователей, получать доступ к электронной почте и файлам, делать снимки экрана, а также удалённо управлять заражёнными устройствами.

Пока официально не подтверждено, какая именно хакерская группировка стоит за этими кибератаками. Вместе с тем специалисты рекомендуют государственным организациям и крупным учреждениям усилить меры информационной безопасности и проявлять осторожность в отношении подозрительных файлов и ссылок.

KasperskyУзбекистанOctLurkSilkLurk
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