Планшет Honor MagicПад 4 обошёл конкурентов Apple и Samsung

·197·Технологии
Планшет Honor MagicПад 4 обошёл конкурентов Apple и Samsung

Конкуренция на рынке современных флагманских планшетов продолжает усиливаться. Недавно новое устройство компании Honor — Honor MagicПад 4 — прошло независимые испытания и было сравнено с продукцией главных конкурентов, Apple и Samsung. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В ходе испытаний, проведённых группой независимых экспертов издания иксбт.ком при участии известного режиссёра Антона Маслова, были получены объективные результаты независимо от влияния производителя. Специалисты подвергли экраны и аудиовозможности устройств тщательным лабораторным тестам.

Возможности экрана и результаты лабораторных испытаний

По данным иксбт.ком, Honor MagicПад 4 стал лидером тройки по качеству экрана. Устройство набрало в среднем 4,50 балла, тогда как его конкуренты Samsung Galaxy Таб С11 (4,12 балла) и Apple iPad Air 11″ (4,08 балла) отстали.

Планшет выделился высокой яркостью: в режиме СДР он показал результат 674 кд\/м², а при ярком дневном свете — 768 кд\/м². Для сравнения, у обоих главных конкурентов этот показатель составляет примерно 480 кд\/м². Кроме того, экран не мерцает ни на одном уровне яркости и поддерживает частоту 120 Hz, а в играх — 165 Hz.

Однако специалисты отметили и недостатки. В частности, отражающие свойства МагикПад 4 оказались немного хуже, чем у iPad Air. В стандартном режиме цвета чрезмерно насыщенные, но после перехода на профиль «Обычный» охват соответствует стандарту сРГБ.

Качество звука и оценка режиссёра

Оценки аудиовозможностей оказались немного более сдержанными. По громкости Honor и Galaxy Tab С11 показали одинаковый результат — 72 дБА, тогда как iPad Air воспроизводит звук на 5 дБ тише. Система Honor Спатиал Аудио с восемью динамиками имеет сертификат ИМАКс Энханкед, а звучание отличается естественностью.

Антон Маслов, режиссёр фильмов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь. Колобок», посмотрел на этом планшете собственный фильм и отметил, что цвета передаются настолько точно, как в профессиональных кинозалах. По его словам, экран не теряет яркости цветов даже на открытом воздухе.

Что касается технических характеристик, устройство оснащено 12,3-дюймовым ОЛЭД-дисплеем с разрешением 3000кс1920 пикселей, имеет толщину 4,8 мм и вес 450 граммов. Вместе с комплектными клавиатурой и стилусом общий вес составляет около 852 граммов.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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