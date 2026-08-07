Блогер поднялся на крупнейшую в мире гору отходов

Мексиканский блогер поднялся на вершину знаменитой свалки Г‘азипур, расположенной в индийской столице Дехли, и снял этот процесс на видео. Из-за своих огромных размеров этот полигон часто называют «Эверестом отходов».

По имеющимся данным, высота горы отходов составляет около 70 метров. Она занимает территорию площадью более 28 гектаров, где скопилось свыше 14 миллионов тонн бытовых отходов.

Полигон Г‘азипур был введён в эксплуатацию в 1984 году. Изначально его планировалось закрыть в 2000-х годах. Однако из-за увеличения объёма отходов срок его эксплуатации неоднократно продлевали, и полигон до сих пор продолжает принимать новые отходы.

Видео, снятые блогером, широко распространились в социальных сетях, вновь привлекая внимание общественности к экологическим проблемам Дехли и вопросу переработки отходов.