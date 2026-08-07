Бавария победила Астон Виллу в товарищеском матче в Гонконге

·93·Спорт
Бавария победила Астон Виллу в товарищеском матче в Гонконге

Мюнхенская Бавария завершила предсезонное турне по Азии победой. Как сообщает Goal.com, в матче на стадионе Кай Так Спортс Парк в Гонконге немецкая команда обыграла английскую Астон Виллу со счётом 2:1. Эта встреча стала важной подготовкой к новому европейскому сезону для обеих команд и позволила тренерам оценить проблемы в составе. Об этом сообщает Goal.com.

Подопечные Венсана Компани с первых минут взяли мяч под контроль и продемонстрировали преимущество на поле. Гранд Бундеслиги выглядел заметно свежее и острее в своей последней контрольной игре в Азии. Под занавес первого тайма активность мюнхенцев принесла результат — счёт в матче был открыт.

Голы Ким Мин Чжэ и Луиса Диаса

На 37-й минуте матча южнокорейский защитник Ким Мин Чжэ высоко выпрыгнул и точно пробил головой после подачи с углового. Его эффектный гол позволил немцам уйти на перерыв в роли лидеров. Во втором тайме картина игры практически не изменилась, и Бавария укрепила своё преимущество ещё одним голом.

На 73-й минуте вышедший на замену Луис Диас в очередной раз доказал, что становится важной фигурой в тактической схеме Компани. Бывший вингер Ливерпуля нашёл свободную зону вблизи штрафной площади, довёл счёт до 2:0 и обеспечил своей команде комфортное преимущество.

Героизм Мануэля Нойера

После того как счёт стал 2:0, подопечные Унаи Эмери активизировались и попытались изменить ход встречи. За семь минут до финального свистка Жоау Гомес мощно и точно пробил из-за пределов штрафной, поразив ворота Мануэля Нойера и сократив отставание.

После гола Гомеса английский клуб усилил атаки и стремился сравнять счёт. Через две минуты после забитого мяча Тэмми Абрахам мощно пробил головой с близкого расстояния, однако опытный голкипер Мануэль Нойер спас свою команду от неминуемого гола.

Таким образом, несмотря на сложные минуты, Бавария сохранила преимущество и одержала третью подряд победу в предсезонных матчах. Для Астон Виллы это поражение стало третьим в последних шести товарищеских встречах и показало, что главному тренеру Унаи Эмери предстоит серьёзно поработать над игрой команды до начала официальных матчей.

БаварияАстон ВиллаЛуис ДиасМануэль НойерФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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