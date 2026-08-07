Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)

·192·Узбекистан
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)

На фестивале «Дынный фестиваль — 2026», проходящем в городе Ксива, одним из наиболее обсуждаемых экспонатов стал скоростной поезд «Джалолиддин Мангуберди», изготовленный из дынь.

Эта необычная композиция совершенно не похожа на обычную выставку дынь. Внешний вид поезда выдержан в сочетании зелёного, белого и синего цветов, а его основная часть украшена дынями различных сортов. Так бахчевая культура благодаря мастерству авторов превратилась в настоящее произведение искусства.

Как сообщается, этот оригинальный проект подготовила команда Ранч Университй. Композиция вызывает большой интерес у гостей и туристов, посетивших фестиваль.

Особенно с каждым днём увеличивается число гостей, желающих сфотографироваться на фоне поезда, изготовленного из дыни. Эта творческая работа привлекает особое внимание, поскольку сочетает в себе дыневодческие традиции Ксоразм, национальное наследие и современный подход.

Похоже, поезд «Джалолиддин Мангуберди», изготовленный из дынь, стал одним из самых запоминающихся экспонатов фестиваля «Дынный фестиваль — 2026» и одним из мест, где собирается больше всего зрителей.

Джалалиддин МангубердиХиваХорезм
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