Трамп собирает оборонных гигантов из-за сокращения запасов оружия

·36·Мир
Трамп собирает оборонных гигантов из-за сокращения запасов оружия

Сообщается, что президент США Дональд Трамп обеспокоен сокращением запасов ракет и боеприпасов.

По данным ВСДж, в Белом доме пройдет встреча с участием руководства Пентагона и представителей крупнейших оборонных компаний, таких как Lockheed Martin, RTX и Boeing.

В ходе переговоров будут рассмотрены вопросы ускоренного пополнения военных складов США, наращивания производства оружия и расширения возможностей оборонной промышленности.

Пентагон достиг предварительных договоренностей об увеличении производства ракет Патриот и Томахавк. Однако финансирование этих программ еще не получило окончательного утверждения Конгрессом.

Дональд ТрампLockheed MartinBoeingПентагонКонгресс
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Бельгия выдала однодневные визы представителям «Талибана»Бельгия выдала однодневные визы представителям «Талибана»Сегодня, 15:25Робот-полицейский, не выписавший ни одного штрафа, был уволенРобот-полицейский, не выписавший ни одного штрафа, был уволенСегодня, 15:02Женщина в России подожгла собственный дом, поверив мошенникамЖенщина в России подожгла собственный дом, поверив мошенникамСегодня, 14:54В Британии погибло легендарное 1200-летнее деревоВ Британии погибло легендарное 1200-летнее деревоСегодня, 14:48Пенсионный возраст для женщин снова повысят: новый порядокПенсионный возраст для женщин снова повысят: новый порядокСегодня, 14:46Как картина Пикассо оказалась в доме наркоторговцевКак картина Пикассо оказалась в доме наркоторговцевСегодня, 14:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами