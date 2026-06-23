Трамп собирает оборонных гигантов из-за сокращения запасов оружия

Сообщается, что президент США Дональд Трамп обеспокоен сокращением запасов ракет и боеприпасов.

По данным ВСДж, в Белом доме пройдет встреча с участием руководства Пентагона и представителей крупнейших оборонных компаний, таких как Lockheed Martin, RTX и Boeing.

В ходе переговоров будут рассмотрены вопросы ускоренного пополнения военных складов США, наращивания производства оружия и расширения возможностей оборонной промышленности.

Пентагон достиг предварительных договоренностей об увеличении производства ракет Патриот и Томахавк. Однако финансирование этих программ еще не получило окончательного утверждения Конгрессом.