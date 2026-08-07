Трансфер Родри: неожиданный поворот в испанском футболе

·85·Спорт
Трансфер Родри: неожиданный поворот в испанском футболе

В борьбе двух заклятых соперников испанского футбола — Барселоны и Реал Мадрида — каталонцы одержали неожиданную и сенсационную победу. Как сообщает Goal.com, один из лучших опорных полузащитников мира Родри близок к тому, чтобы продолжить карьеру не в Мадриде, а именно в составе Барселоны. Ожидается, что этот трансфер станет одной из самых громких сделок последних лет и серьёзно изменит расстановку сил в Ла Лиге. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, в последнее время королевский клуб считался главным претендентом на приобретение футболиста. Особенно надёжная игра испанца в сборной и его последние достижения ещё больше усилили интерес мадридского клуба. Однако руководство Барселоны в последние дни коренным образом изменило ситуацию и сумело перехватить футболиста буквально из-под носа соперника.

Условия контракта и финансовые детали

Важную роль в осуществлении этого трансфера играет приближение к завершению действующего контракта с Манчестер Сити. Поскольку до окончания соглашения футболиста с английским клубом остаётся всего один сезон, его трансферная стоимость оценивается значительно ниже рыночной. Это предоставило каталонскому клубу уникальную возможность, которую нельзя упускать.

В настоящее время руководство Манчестер Сити продолжает попытки сохранить полузащитника в команде и продлить его контракт. Тем не менее, по последним данным, английский клуб готов рассмотреть предложение свыше 60 миллионов фунтов стерлингов (81 миллион долларов США), чтобы не потерять футболиста бесплатно следующим летом.

Расстановка сил в Ла Лиге

Выбор Родри в пользу Барселоны стал большой неожиданностью для футбольной общественности. Большинство специалистов предполагали, что он перейдёт именно в Реал Мадрид. По итогам отдельных переговоров каталонцы победили в трансферной гонке и близки к тому, чтобы усилить состав звездой мирового уровня.

Хотя официального объявления пока не было, сообщается, что соглашение вышло на финальную стадию. Этот переход неизбежно повлияет на чемпионскую гонку в чемпионате Испании. Событие наглядно показывает, что соперничество двух грандов продолжится не только на поле, но и на трансферном рынке.

РодриБарселонаРеал МадридЛа ЛигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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