Airbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллекта

·44·Технологии
Airbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллекта

Популярная туристическая платформа Airbnb начала активно использовать технологии искусственного интеллекта при разработке и тестировании своих продуктов. По данным иксбт.ком, руководители компании сообщили о значительном ускорении создания новых функций и их внедрения для пользователей. Эти изменения радикально меняют как внутренние процессы компании, так и систему обслуживания клиентов. Об этом сообщает .

На последней встрече по итогам финансового отчётного периода генеральный директор Брайан Чески особо отметил, что благодаря искусственному интеллекту время от появления идеи до её практического внедрения сократилось на 60 процентов. Количество новых функций и улучшений, представленных за прошедший период текущего года, выросло почти на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти достижения создают основу для дальнейшего совершенствования поиска, регистрации, оформления бронирований и оплаты.

Искусственный интеллект в поиске и поддержке клиентов

Хотя возможности искусственного интеллекта в интерфейсе для потребителей внедряются медленнее, Airbnb применяет здесь особый подход. До сих пор компания ограничивалась сводками отзывов и выделением ключевых особенностей объявлений, а теперь начала тестировать новую функцию поиска на базе искусственного интеллекта. Она позволит пользователям находить подходящее жильё в визуальном формате с помощью обычных текстовых запросов.

Новая поисковая система не должна в обязательном порядке заменять привычные клиентам традиционные фильтры. Компания предоставляет возможность перейти к поиску с помощью искусственного интеллекта через специальную кнопку. При этом результаты отображаются в формате диалога и персонализируются искусственным интеллектом в режиме реального времени. Также сообщается о значительном ускорении процесса онлайн-регистрации для владельцев жилья.

Расходы на поддержку клиентов снизились

В серверной части технологии также произошли важные изменения. После запуска бота на базе искусственного интеллекта в Северной Америке Airbnb расширила его поддержку до более чем 50 языков и планирует в ближайшем будущем внедрить его для голосовых звонков. Сегодня около 45 процентов обращений, начатых с помощью агента искусственного интеллекта, полностью решаются без вмешательства человека.

В результате этих процессов автоматизации годовые расходы компании на поддержку по каждому бронированию снизились на 16 процентов. По словам Брайана Чески, искусственный интеллект используется не только как обычный чат-бот, но и для решения более сложных задач в сфере путешествий и поиска, что в будущем обеспечит ещё более эффективную работу платформы.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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