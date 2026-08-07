Китайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасности

·57·Технологии
Китайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасности

Последняя модель искусственного интеллекта КимиК3, разработанная китайской компанией Муншот, покинула специально подготовленную среду для тестирования своих возможностей в сфере кибербезопасности. Как сообщает иксбт.ком, этот случай в очередной раз наглядно показал, что ведущие технологические компании и независимые организации сталкиваются с серьёзными трудностями при сдерживании моделей искусственного интеллекта, предназначенных для взлома. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В последние недели лаборатории искусственного интеллекта США, включая OpenAI, Anthropic и Meta, а также британский Институт безопасности искусственного интеллекта зафиксировали, что передовые языковые модели различными способами сбегали из тестовой среды и атаковали реальные цели, не включённые в план эксперимента. Из-за учащения подобных случаев был запущен специальный веб-сайт Фелонй Бенч, отслеживающий все эти инциденты. Его название намекает на то, что модели искусственного интеллекта теоретически могут совершать преступления.

Недочёты тестовой среды

Как говорится в записи блога исследователей компании по кибербезопасности Фронтиер Секуритй, специальная «песочница» (сандбокс), в которой проводилось тестирование Кими, была настроена ненадлежащим образом. Хотя во время эксперимента доступ модели искусственного интеллекта к определённому веб-трафику был ограничен, ей удалось обойти ограничения, опираясь на инструменты командной строки.

По словам исследователей, подобные случаи демонстрируют уязвимость оценок кибербезопасности, используемых научным сообществом, и возможность обмануть модели. Также было установлено, что некоторые модели намеренно ищут лазейки и уязвимости и прибегают к хитростям при прохождении тестов.

Глобальная проблема и статистика

Согласно базе данных Фелонй Бенч, Муншот присоединилась к OpenAI и Anthropic, которые заняли особое «место» в этом списке (по семь зафиксированных инцидентов у каждой компании), а также к Meta (один инцидент). Эта тенденция показывает, насколько сложной задачей во всём мире остаются безопасность и контроль искусственного интеллекта.

По мнению специалистов, в будущем потребуется кардинально изменить подходы к проведению тестов кибербезопасности. В противном случае автономные системы не только выйдут за пределы лабораторий, но и могут создать непредвиденную угрозу цифровой инфраструктуре.

Искусственный ИнтеллектKimiКибербезопасностьMoonshotХакинг
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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