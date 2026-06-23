Бельгия выдала однодневные визы представителям «Талибана»

Бельгия выдала однодневные визы пяти представителям движения «Талибан». Об этом сообщило Министерство иностранных дел Бельгии.

Отмечается, что визы действительны только на территории Бельгии и в течение одного дня.

Представители «Талибана» примут участие в заседании Европейского союза в Брюсселе по вопросам миграции и депортации афганских граждан на родину.

Из соображений безопасности дата их визита официально не разглашается. Однако некоторые источники сообщают, что визы выданы на 23 июня.

Ожидается, что на встрече будет обсуждаться вопрос возвращения афганских граждан, не имеющих права на законное проживание в Европе и признанных угрозой безопасности.